ГКНБ вернул государству имущество Анапияевых

В рамках проводимой работы по возврату государству, ранее незаконно приватизированных объектов социальной инфраструктуры и земельных участков ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области, выявлены нарушения при приватизации и незаконного вывода в частную собственность земельных участков в Чон-Алайском районе Ошской области общей площадью 12,68 Га.

В ходе доследственных мероприятий, на баланс государства возвращены земельные участки в Чон-Алайском районе Ошской области размером 0,7 Га с административным сооружением площадью 749,65 и 0,14 Га с АЗС и магазином в с.Дароот-Коргон, а также земельный участок площадью 11,84 Га в с.Бурган-Суу, незаконно приобретенные родственниками лидера ОПГ А.Анапияева.

ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и возврату на баланс государства незаконно приватизированных земельных участков, предприятий и учреждений.