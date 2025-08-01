Экс-депутаты ЖК Алтынбек Жунус уулу и Муратбек Малабаев задержаны. Что о них известно?

Бывшие депутаты Жогорку Кенеша Муратбек Малабаев и Алтынбек Жунус уулу стали фигурантами расследования Государственного комитета национальной безопасности.



Установлено, что в разное время они, предположительно, с использованием угроз и других незаконных методов вынудили передать в их собственность контрольный пакет акций компании, владеющей лицензией на разработку угольного месторождения, без какой-либо оплаты.



31 июля 2025 года оба были задержаны и помещены в ИВС СИЗО ГКНБ.



Что известно о Муратбеке Малабаеве и Алтынбеке Жунус уулу?



Муратбек Малабаев



Возраст: 62 года



Место рождения: г.Кара-Суу, Ошская область



Семейное положение: Двое детей



Статус: Экс-депутат Жогорку Кенеша, с 1996 по 2005 годы работал в системе Таможенной службы КР.



Образование: В 1978 году окончил среднюю школу имени Ленина в городе Кара-Суу. В период с 1978 по 1981 годы получил профессиональное образование в СПТУ №1 города Жалал-Абад. В 2002 году заочно окончил юридический факультет Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.



Карьера: С 1981 по 1983 годы проходил службу в рядах Советской Армии.



С 1984 по 1995 годы работал товароведом-диспетчером на Ошском комбинате безалкогольных напитков.



С 1995 по 1996 годы занимал должность старшего оперуполномоченного ОБЭП ОВД на воздушном транспорте.



С 1996 по 2000 годы проходил путь от инспектора до временно исполняющего обязанности заместителя начальника таможни, а также занимал пост заместителя директора ГТИ железнодорожной таможни «Северная», включая должности главного инспектора таможенного поста, главного инспектора таможенной группы и начальника отдела.



С 2000 по 2003 годы работал главным инспектором отдела внешнего контроля, главным инспектором инспекции по личному составу, главным инспектором отдела таможенной охраны и заместителем начальника управления таможенной охраны ГТИ при Министерстве финансов КР.



В 2003 году назначен начальником отдела и заместителем начальника управления департамента таможенной службы Комитета по доходам Министерства финансов КР.



С мая 2000 по март 2005 года избирался депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР второго созыва.



В марте 2005 года избран депутатом Жогорку Кенеша КР третьего созыва.



5 октября 2006 года Центризбирком лишил депутатских полномочий Айдара Акаева и Муратбека Малабаева.



Как сообщил АКИpress руководитель аппарата ЦИК Карыбек Дуйшеев, с округов этих депутатов постоянно поступали звонки с жалобами от населения о том, что народные избранники не работают. В связи с этим ЦИК сделал запрос в правоохранительные структуры, чтобы узнать проживают ли данные парламентарии в Кыргызстане. По данным МВД, Малабаев выписался с места постоянного проживания и находился в Москве (Россия), а Айдар Акаев не появлялся в Кыргызстане после 24 марта 2005 года.



В 2011 году занимал должность советника Ахматбека Келдибекова.



Муратбек Малабаев известен как фигура, связанная с таможенной службой Кыргызстана в период президентства Аскара Акаева.



Также есть упоминания о том, что Малабаев мог быть вовлечен в коррупционные схемы, о чем заявлял депутат Рыскелди Момбеков в 2018 году.



Активы: Малабаев вошел в число «100 богатейших людей Кыргызстана» в 2017 году, заняв 37 место в списке.



Кроме этого Муратбек Малабаев числится учредителем ОсОО «ИНГА», которая занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров.



Жунус уулу Алтынбек



Возраст: 43 года



Место рождения: г.Нарын



Семейное положение: Двое детей



Статус: Экс-депутат Жогорку Кенеша



Образование: В 2003 году с отличием окончил Кыргызский государственный национальный университет им. Жусуп Баласагына, экономический факультет, специальность: финансы и кредит.



Карьера: В 2003 году работал помощником директора государственного предприятия «Кыргызресурс» в городе Бишкек.



С 2007 по 2010 годы занимал должность генерального директора ОсОО «Балыкчы-Транс».



С 2010 по 2015 годы руководил ОсОО «RegoM» (РеГоМ) в качестве генерального директора.



27 октября 2015 года Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала его депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва по списку политической партии «Онугуу-Прогресс».



28 августа 2020 года Центральная комиссия досрочно прекратила его депутатские полномочия на основании личного заявления о сложении полномочий.



Активы: По данным Министерства юстиции, он является одним из трех акционеров ОсОО «НарынТехСтрой», которая прекратила свою деятельность 13 декабря 2024 года.

Источник: Tazabek

