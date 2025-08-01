Бывший секретарь суда Каракола задержан при получении 70 тысяч сомов

В ходе проводимой системной работы по предупреждению и пресечению системных коррупционных проявлений в судебной системе, ГКНБ КР, после получения взятки в размере 70 тыс. сомов задержан бывший секретарь судебных заседаний Каракольского городского суда «О.К.К.».

Так, «О.К.К.» в бытность секретаря судебных заседаний, прикрываясь именем судьи Каракольского городского суда «А.А.П.», под предлогом оказания содействия в вынесении положительного решения по гражданскому делу, вымогал денежные средства у пострадавшей.

По результатам проведенных мероприятий задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракол.

В настоящее время следствием проводится проверка на предмет установления причастности к совершенному преступлению судьи Каракольского городского суда «А.А.П.».