Экс-депутатов Жогорку Кенеша подозревают в захвате угольного месторождения

Параллельно с проводимой органами национальной безопасности Кыргызской Республики системной работы в рамках борьбы с коррупцией, ГКНБ особое внимание уделяет защите прав инвесторов и добросовестных предпринимателей.

В данном контексте заслуживает внимание установленный факт незаконного завладения акциями компании, владеющей лицензией на разработку одного из угольных месторождений в Нарынской области Кыргызской Республики.

В рамках проверки заявления по указанному факту, доводы заявителя нашли свое подтверждение, что явилось основанием для возбуждения соответствующего уголовного дела.

Следствием было установлено, что бывшие депутаты Парламента страны «Ж. уулу А.» и «М.М.», в разный период времени, путем применения угроз и других незаконных методов, без оплаты, вынудили передать в их собственность контрольный пакет акций высоколиквидной компании, разрабатывающей отмеченное угольное месторождение.

31 июля 2025 года «Ж. уулу А.» и «М.М.» были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики, в установленные законом сроки им будет предьявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения на весь период следствия.

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также круг лиц, возможно имеющих непосредственную причастность.

ГКНБ Кыргызской Республики на постоянной основе продолжит работу в данном направлении и будет информировать общественность о результатах расследования.