В Ошской области выявили нарушения при строительстве детсада – ущерб превысил 2.5 млн сомов

Прокуратура Ошской области выявила нарушения при строительстве детского сада на 50 мест в айыльном аймаке Ала-Тоо (бывший Кашкар-Кыштак) Кара-Суйского района. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По версии надзорного ведомства, ОсОО «С.С.» совместно с должностными лицами айыльного аймака внесли в акты приемки невыполненные строительные работы.

В результате государству причинен ущерб в размере 2 млн 548 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 210 (присвоение или растрата вверенного имущества), 346 (служебный подлог) и 379 (подделка документов) Уголовного кодекса КР. Проводятся следственные действия.

Источник: economist.kg