В Чуйской области пресекли канал незаконной миграции

Государственным комитетом национальной безопасности в рамках проведенных мероприятий по выявлению и пресечению канала незаконной миграции были задержаны граждане КР и РУ, а также отдельные сотрудники МВД КР, покровительствовавшие данную преступную деятельность.

Установлено, что граждане КР «Т.И.А.» и «Т.А.И.» под покровительством сотрудника ОВД «О.А.М.» доставили на территорию КР граждан одной из соседних государств для осуществления незаконной трудовой деятельности без каких-либо разрешительных документов, тем самым организовав устойчивый канал незаконной миграции на территорию КР.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 30 июля 2025 года ГКНБ совместно с СВР МВД КР были задержаны 3 организатора и 19 наемных работников из числа граждан иностранного государства, занимавшиеся незаконной трудовой деятельностью на территории КР.

ГКНБ КР продолжает активную работу по установлению аналогичных каналов незаконной миграции иностранных граждан.