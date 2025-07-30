Жителя Узгена избили после волейбольного матча. ГКНБ задержал подозреваемых

В ГКНБ КР гражданин КР А.А.А., с заявлением о жестоком избиении, со стороны криминальных элементов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у заявителя диагностированы телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкие по признаку опасности для жизни.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлены и задержаны причастные к данному преступлению; А.Ж.Т, 1994 г.р. (ранее трижды привлекавшийся к уголовной ответственности) и А.К.А. 2005 г.р.

По имеющимся данным, задержанные ранее поддерживали связь с преступной группировкой Н.М. по кличке “Коен”.

ГКНБ КР продолжает активную работу по пресечению преступной деятельности и обеспечению безопасности граждан и просит сообщать о фактах незаконной деятельности лиц, использующих криминальные идеологию и методы решения споров.