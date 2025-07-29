ГКНБ: Задержан член ликвидированной ОПГ Кольбаева

В ходе проводимой работы по пресечению проявлений незаконной деятельности организованных преступных группировок, ГКНБ КР за вымогательство задержан гражданин КР «Б.А.Т.» - член ОПГ К.Асанбека по кличке «Турик», ранее являвшимся т.н. «смотрящим» Учреждения №23 (СИЗО) г.Каракол (2016-2018 гг.), который угрожая своим криминальным положением, с августа 2024 года по настоящее время вымогал и получил от гражданина РФ «Ж.А.О.» более 200 тыс. сомов.
В ходе следствия установлено, что «Б.А.Т.» во избежание возможного задержания с поличным требовал перевести вымогаемые средства на мобильное банковское приложение («О! Банк»).
25 июля 2025 года, после получения части вымогаемой суммы в размере 26 тыс. сомов, «Б.А.Т.» был задержан.
По результатам следственных действий задержанный водворен в ИВС ГОВД г.Каракол.
ГКНБ КР отмечает, что если Вы пострадали от действий вышеуказанного гражданина и других криминальных элементов, рекомендуем обратиться в УГКНБ КР по Иссык-Кульской области или позвонить на телефоны доверия: 03922 5-11-80, анонимность гарантируется.