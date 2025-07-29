ГКНБ: Земельный участок в Баткенском районе возвращен на баланс государства

В рамках реализации государственной политики по выявлению и возвращению незаконно приватизированной государственной собственности,

ГКНБ КР был установлен факт незаконной передачи земельного участка в частную собственность в с.Жаны-Жер Торт-Гульского а/а Баткенского района.

В частности, в 2001 году на основании постановлений сельской управы Дара (ныне Торт-Гульская) и администрации Баткенского района, земельный участок площадью 4,95 Га, на котором с 1985 по 2001 годы функционировали винный и консервный цеха МП «Жаны-Жер», были незаконно переданы руководителю предприятия. После чего, им неоднократно предпринимались попытки узаконить участок, с целью дальнейшей его реализации.

Так, в ходе зарегистрированной в АИС ЖУИ ЕРП доследственной проверки земельный участок был возвращен на баланс государства.