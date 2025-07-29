В Оше задержана завуч школы-гимназии им.Кирова при получении взятки в размере 10 тыс. сомов

Несмотря на проводимую работу по искоренению коррупции и улучшению качества образования в образовательных учреждениях, ГКНБ КР выявлен факт вымогательства денежных средств в размере 10000 сомов заведующим по организационным вопросам школы-гимназии №4 им.С.М.Кирова «М.Ж.К.» у гражданина «У.О» за зачисление сына первый класс.

24 июля 2025 года года в рамках возбужденного уголовного дела при получении указанных денежных средств, «М.Ж.К.» была задержана и доставлена в СУ ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.