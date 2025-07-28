ГКНБ вернул государству незаконно приватизированный участок предприятия при Минтрансе в 8,34 га

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности выявлены нарушения при приватизации земельного участка бывшего Бишкекского грузового автотранспортного предприятия №7 при Министерстве транспорта Кыргызской Республики, расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.Мессароша №100/1.

Установлено, что в 1995 году Фондом Госимущества Кыргызской Республики в адрес Бишкекского грузового автотранспортного предприятия №7 при Министерстве транспорта Кыргызской Республики был осуществлен отвод в пользование земельный участок мерою 8,34 Га под производственную автобазу.

Однако, в 2004 году предприятие была акционирована и преобразована в ОАО «МГАПТ №7». В процессе приватизации были проигнорированы требования п.2 ст.14 Закона «Об общих началах разгосударствления, приватизации и предпринимательства», а также была занижена стоимость земельного участка.

В результате принятых мер, ответственные лица ОАО «МГАПТ №7» осознавая занижения стоимости при приватизации, в качестве возмещения добровольно передали на баланс государства земельный участок мерою 1,5 Га.

В настоящее время назначена оценочная экспертиза.