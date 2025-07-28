Имамидин Ташов приговорен к 9 годам тюрьмы

Первомайский районный суд Бишкека 25 июля вынес решение в отношении главы строительной компании «KG Групп» Имамидина Ташова.



Как сообщили 28 июля редакции «Сводка АКИpress» в пресс-службе Верховного суда, Ташов признан виновным по ст.36-326 («Приготовление к насильственному захвату власти»), ст.34 ч.2 п.2 ст.327 («Публичные призывы к насильственному захвату власти»), ст.378 ч.1 («Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики») УК КР.



Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Имамидин Ташов был задержан в апреле 2024 года ГКНБ в селе Каинды, ранее он был объявлен в розыск за покушение к насильственному захвату власти. Находясь в заключении, во время рассмотрения санкции, Ташов попытался перерезать себя горло острым предметом. Конвоиры остановили бизнесмена, его доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Источник: АКИpress

