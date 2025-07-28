ГКНБ: В Караколе задержаны экс-директор дорожного предприятия и руководитель стройкомпании

В ходе проводимой системной работы по противодействию коррупционных преступлений в органах МСУ выявлены нарушения при проведении закупок и осуществлении капитального ремонта основных улиц г.Каракол.

Так, экс-директор Муниципального предприятия дорожного хозяйства г.Каракол «Д.Э.Э.» злоупотребляя своими должностными положениями в августе 2023 года заключил в нарушении процедур закупок прямой договор с руководителем ОсОО «Г-У» «Г.Ш.Г.» на капитальный ремонт ул.Жакыпова протяженностью 660 метров на сумму 24,5 млн. сомов.

Кроме того, ремонтные работы на данном участке выполнены с использованием некачественных материалов, а также с завышением объемов работ на сумму 3 млн. 62 тыс. сомов, тем самым государству нанесен ущерб в особо крупном размере.

По результатам следственных действий экс-директор Муниципального предприятия дорожного хозяйства г. Каракол «Д.Э.Э.» и руководитель строительной компании «Г.Ш.Г.» задержаны и водворены в ИВС CИЗО ГОВД г.Каракол сроком на 2 месяца.

В настоящее время следствие продолжается.