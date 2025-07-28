В Баткене возбуждено дело о коррупции при передаче 4.8 га пастбищ

Баткенская областная прокуратура выявила факты незаконной передачи пастбищных земель в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Проверка установила, что должностные лица мэрии г. Баткен, Баткенского регионального управления по градостроительству и архитектуре и Баткенского филиала государственного учреждения «Кадастр» незаконно передали 34 гражданам 4.8 га земель в массиве Чет-Булак.

«Должностные лица действовали в устойчивой взаимосвязи с целью получения материальных выгод», – сообщили в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса КР («Коррупция»). Ведутся следственные действия.

Источник: economist.kg