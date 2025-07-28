Суд вынес приговор одному из насильников 9-летней девочки в Джети-Огузе

Джети-Огузский районный суд Иссык-Кульской области вынес приговор одному из обвиняемых в изнасиловании 9-летней девочки в селе Барскоон, пишет Kaktus.media со ссылкой на адвоката Индиру Саутову.

По ее информации, насильника приговорили к 20 годам лишения свободы. А по второму обвиняемому дело выделено отдельно, поскольку экспертиза признала его ограниченно вменяемым. Ему будет применяться принудительная мера лечения.

Напомним, 9 сентября 2024 года жительница села Барскоон обратилась с заявлением в милицию, где указала, что в этот же день около 11:30 на участке Кок-Сай села Барскоон ее девятилетнюю дочь избили и изнасиловали двое мужчин.

По подозрению задержали Э. Э., 2005 года рождения, и О. А., 1999 года рождения, оба уроженцы села Барскоон.



