Сотрудники ГКНБ задержали заместителя начальника УГНС по Кара-Суйскому району

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области по факту злоупотребления должностным положением при осуществлении налогового контроля ОсОО «С.Л.» был задержан заместитель начальника УГНС по Кара-Суускому району «А.А.М.».

Так, в 2023 году Заместитель начальника УГНС по Кара-Суускому району «А.А.М.», злоупотребляя должностным положением, организовал коррупционную схему совместно с ОсОО «С.Л.» по уклонению от уплаты налогов.

Согласно подтвержденным данным, сотрудники налогового органа намеренно занизили сумму обязательных налоговых платежей. Таким образом, в результате преступных действий сотрудников налоговых органов государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

По итогам проведенных следственных действий, Заместителю начальника по Кара-Суускому району «А.А.М.» предъявлено обвинение по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.337 ч.З УК КР. После чего, 22 июля 2025 года Ошским городским судом в отношении «А.А.М.» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области.