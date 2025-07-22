ГКНБ задержал подозреваемого по факту мошенничества при легализации земель в Сокулукском районе

ГКНБ КР в рамках борьбы с незаконнойлегализацией земельных участков на территории участка ВОССТ-2 Кожомкульского а/о Сокулукского района Чуйской области в рамках возбужденного уголовного дела за по факту мошенничества 18 июля с.г. задержан гр. КР - «А.у.О.», 1991г.р.

Который, путем дробления по 4 сотки земельных долей общей площадью 8,1 га реализовал земельные участки на территории Сокулукского района Кожомкулского а/о «ВОССТ-2» контур №295 мерою в 6,75 га и 1,35 га, при этом в ходе реализации земельных участков обязался провести соответствующую инфраструктуру и узаконить данные земельные участки.

Вместе с тем, в целях узаконения земельных участков Комиссией по земельным вопросам Сокулукской РГА в рамках законодательства поставлена задача «гектарщикам» о необходимости выделения земельных участков под социально-культурные и бытовые объекты (СКБ).

Однако, преследуя цель материального обогащения, «А.у.О.» реализовал земельные участки, предназначенные для передачи под строительство СКБ, тем самым искусственно затягивает процесс легализации проданных земельных участков. Таким образом, «А.у.О.», войдя в доверие к покупателям, не выполнил возложенные обязательства и обманным путем реализовал земельные участки, что непосредственно привело к дестабилизации обстановки вокруг проводимой земельной реформы на территории Сокулукского района.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, а также установлению других лиц, в т.ч. т.н. «гектарщиков», которые путем мошенничества и организации различных акций протеста и недовольств граждан, пытаются добиться своих корыстных целей.