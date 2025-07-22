В Бишкеке выявили очередную нарколабораторию, изъято почти 20 кг синтетики

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков через Telegram-канал.

По информации пресс-службы МВД, житель Бишкека, 2001 года рождения, К.Ю.В. организовал нарколабораторию и был задержан с поличным при изготовлении и попытке сбыта синтетических веществ общей массой 11 кг.

Отмечается, что 16 июля был пресечен канал поставки наркотиков из России. В Бишкеке был задержан 25-летний Ж.Т.К. При обыске у него в арендованной квартире было изъято в общей сложности 8,8 кг наркотиков в жидком и сухом виде, включая мефедрон, спайс, и оборудование для их производства.

Кроме того, задержанный указал местонахождение тайников, где были спрятаны ещё 458 граммов наркотических веществ.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР («Незаконный оборот наркотических средств»). Подозреваемые водворены в ИВС. Назначены судебно-химические экспертизы.



