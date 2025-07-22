В Нарыне 19-летнего парня подозревают в вымогательстве 3,5 млн сомов

В Нарыне 19-летний парень подозревается в вымогательстве 3,5 миллиона сомов, сообщили в УВД региона.

10 июля в милицию с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что его знакомый с декабря 2023 года угрожал и вымогал у него деньги.

С 2023-го по 2024 год он передал вымогателю в общей сложности 770,6 тысячи сомов. В нынешнем июле подозреваемый вновь потребовал у него 3,5 миллиона.

19-летний житель Нарына Р. Ж. был задержан при получении 50 тысяч сомов от заявителя. Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство". Ведется следствие.

Источник: Спутник