ГУВД: Бывший гендиректор одной из стройкомпаний задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший генеральный директор одной из строительных компаний задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.



По данным ГУВД, в УВД Свердловского района с письменным заявлением 8 июня 2025 года обратилась гражданка Х.А. с просьбой принять меры в отношении К.Ч., который на тот момент занимал должность генерального директора одной из строительных компаний.



«К.Ч., действуя по сговору с неким А.Р. [находится в розыске], под видом заключения договора по долевому участию в строительстве и под предлогом продажи квартиры, завладели денежными средствами заявительницы. Общая сумма причиненного ущерба составила около 7,5 млн сомов», - говорится в сообщении.



По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по статье 209, ч.2, п.3 и ч. 4, п.1 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.



Сотрудниками УУР ГУВД города Бишкек был задержан подозреваемый К.Ч., 1988 года рождения. Он доставлен в Следственную службу и в соответствии со статьей 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.



В настоящее время решением суда Свердловского района в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу в городском СИЗО №1 сроком на 2 месяца.

