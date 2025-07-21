Задержана главный врач санитарной службы в Ошской области

16 июля 2025 года при передаче взятки в размере 300 000 сомов с поличным была задержана главный врач Узгенского МРЦПЗ и ГСЭН Б.Г.Т.

По данному факту в СУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области возбуждено уголовное дело, зарегистрированное в АИС ЕРП. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Следует отметить, что в результате проводимых проверок сотрудниками ГКНБ, по пресечению коррупционных схем в системе санитарно-эпидемиологического надзора, главный врач Узгенского-Кара-Кульжинского МРЦПЗ и ГСЭН Б.Г.Т. предложила сотруднику ГКНБ взятку в размере 100 000 сомов за сокрытие выявленных нарушений и отказ от возбуждения уголовного дела. После отказа она продолжила изыскивать попытки подкупа увеличив сумму до 300 тыс сомов.

ГКНБ Кыргызской Республики продолжает работу по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в системе здравоохранения, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан.