В Джалал-Абадской области задержан так называемый смотрящий по южному региону

ГКНБ КР в ходе анализа и мониторинга видеохостинга «YouTube» на странице «Кабар Медиа», 20 июля 2025 года было обнаружено опубликованное видео неустановленного лица, распространявшего идеи ОПГ.

21 июля 2025 года проведенными следственно-оперативно мероприятиями в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 261 ч. 2 УК Кыргызской Республики (Создание организованной группы или участие в ней) установлен и задержан житель с. Сафаровка Сузакского района Жалал-Абадской области - «С.у.К.», 1991 года рождения, занимающийся частным извозом, ранее не судимый, на учете МВД КР как член ОПГ не состоит.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств публикации, а также проверяется возможная причастность задержанного к совершению других общественно-опасных правонарушений.

ГКНБ КР призывают граждан к соблюдению законодательства и недопущению противоправной деятельности, в т.ч. в информационном пространстве.