Задержаны должностные лица мэрии Кара-Балты

Возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии г.Кара-Балта, при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг по освоению выделенного 1 млрд.сомов.

По данным ГКНБ КР, с 2024 года по настоящее время мэрией г.Кара-Балта Жайылского района проводились тендеры по закупке товарно-материальных ценностей, предоставлением услуг по укладке асфальта-бетонного покрытия и строительства рынка «Кербен», где победителями объявились ОсОО «О К» и «Р С».

По данным следствия, бывший директор УКС мэрии г.Кара-Балта "Б.А.С." использовал служебное положение, с целью получения вознаграждения за присуждение тендера вышеуказанным организациям, в которых использовал своих подчиненных в качестве посредников. Причем, как выяснило следствие, "Б.А.С." сделал это по поручению мэра г.Кара-Балта "Д.М.Р.".

Предполагается, что ОсОО «О К» и «Р С» были вынуждены передать от 7 до 15 % от суммы контракта, специалисту по закупкам УКС мэрии г.Кара-Балта "И.Р.О." Следствие подозревает, что главный бухгалтер УКС мэрии г.Кара-Балта "Р.Р.О." заранее выдавала в качестве аванса сумму равной ранее обговоренной для дачи т.н. «отката» за присуждение тендера, тем самым занимались незаконным выводом бюджетных средств.

Это подтверждается показаниями специалиста по закупкам УКС мэрии и главного бухгалтера, которые сообщили, что данная схема была организована непосредственно по указанию мэра г.Кара-Балта "Д.М.Р.", а денежные средства, полученные за присуждение тендеров, распределялись между собой.

По результатам аудиторской проверки, выявлен ущерб более 26 млн.сомов.

На основании собранных материалов и следственно оперативных материалов 15 июля 2025 года указанные должностные лица "Б.А.С.", "Р.Р.О." и "И.Р.О." – задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных лиц государственных органов и других причастных лиц.