Мужчина, используя имя управделами президента, обманул жертву на $100 тыс.

ГКНБ КР 15 июля 2025 года задержан гражданин КР «К.Ж.Ж.», 1993 г.р., по факту мошенничества в особо крупном размере с использованием имени Управляющего делами Президента Кыргызской Республики К.Тумонбаева.

Установлено, что «К.Ж.Ж.», аргументируя близкими отношениями с К.Тумонбаевым, завладел у пострадавшего лица денежными средствами в размере 100 тысяч долларов США, обещая предоставить разрешения на подрядную работу в строительстве 18 блоков в ЖК «Кочмон Сити».

В ходе осмотра офиса «К.Ж.Ж.» были обнаружены и изъяты поддельные денежные средства в размере 60 тысячи долларов США, а также имитированные ложные письменные обращения в адрес Управляющего делами Президента Кыргызской Республики К.Тумонбаева.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела по ст.209 УК КР «К.Ж.Ж.» водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время, расследование по уголовному делу продолжается. При этом, рассматривается вопрос предъявления дополнительной статьи 233 (Подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

Вместе с тем, ГКНБ КР просит обратиться пострадавшим лицам от мошеннических действий указанных граждан, в дежурную службу ГКНБ КР по номеру 0312 620585.