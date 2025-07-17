Задержание вице-мэра Бишкека — ГКНБ сообщил подробности дела

ГКНБ в ходе проводимых мероприятий были выявлены факты злоупотребления должностным положением со стороны заместителя мэра г.Бишкек «Ы.Ж.С.», выраженные в незаконном захвате и использовании муниципального земельного участка без разрешительных документов от уполномоченных государственных органов площадью около 1500 кв.м., где на протяжении около 6 лет были установлены и функционировали коммерческие объекты облегченного типа в количестве 4 единиц и детские аттракционы в количестве около 5 единиц, расположенные рядом с жилым домом №36 в мкр.Тунгуч г.Бишкек.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого было установлено, что «Ы.Ж.С.» будучи вице-мэром г.Бишкек с 2020 года (в настоящее время заместитель мэра г.Бишкек) в целях личного обогащения, используя свое должностное положение незаконно установил и покровительствовал вышеуказанные коммерческие объекты, которые функционировали без разрешительных документов уполномоченных органов мэрии г,Бишкек, в связи с чем местному бюджету нанесен значительный ущерб в виде выпадения арендных платежей.

Следует отметить, что указанные действия должностного лица мэрии г.Бишкек вызвали недовольство среди жителей мкр.Тунгуч, а также препятствовало реализации проекта по строительству сквера и детской игровой площадки со стороны Муниципальной администрации Октябрьского района г.Бишкек. В настоящее время незаконно функционирующие объекты демонтированы, начато строительство детской площадки.

По результатам проведенных мероприятий установлен ущерб в размере 2 млн. 979 тыс. 889 сомов в виде упущенной выгоды от аренды данного участка.

16 июля 2025 года на основании собранных материалов и по результатам следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель мэра г.Бишкек «Ы.Ж.С.» и гражданин «В.Н.А.».

В настоящее время ведется следствие.