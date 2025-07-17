В Ак-Суу не достроили школу — задержан экс-глава Иссык-Кульского УКС

ГКНБ КР в рамках уголовного дела были задержаны бывший директор Управления капитального строительства по Иссык-Кульской области «У.С.» и генеральный директор строительной фирмы «Х.А.».

Установлено, что УКС по Иссык-Кульской области в 2016 году объявило тендер на строительство школы вместе со спортзалом на 150 ученических мест в селе Советское Ак-Суйского района, проектной стоимостью 59 млн. сомов. По итогам конкурса, победителем признана строительная компания «Д.Л.», которая согласно условиям договора обязалась завершить строительные работы к ноябрю 2023 года. В указанных целях, строительная фирма получила 48 млн. сомов (было освоено 35,2 млн. сомов) и по настоящее время не завершила строительные работы.

В свою очередь, «У.С.» злоупотребляя своим должностным положением, в сговоре с директором подрядной организации «Х.А.», незаконно перечислил оставшуюся сумму в размере более 12,8 млн. сомов в пользу подрядной организации.

В настоящее время вышеуказанные лица водворены в СИЗО.