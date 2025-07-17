В ГКНБ сообщили, за что задержали главу ДУМИ Бакыта Шеримбекова

16-июля 2025 года Заместителем Председателя Кабинета Министров – Председателем ГКНБ Кыргызской Республики генерал-полковником Ташиевым К.К., была осуществлена выездная проверка отдельных фактов наличия коррупционных составляющих при благоустройстве парковой зоны в МТУ Пригородная Первомайского района города Бишкек, по итогам которой, задержан начальник 4 Управления (ранее назывался ДУМИ) Мэрии города Бишкек «Ш.Б.К.».

Установлено, что «Ш.Б.К.» в бытность Главы айыльного аймака Пригородное Аламудунского района Чуйской области (до присоединения в рамках АТР к Первомайскому району города Бишкек), злоупотребляя должностным положением, в целях извлечения теневых доходов, организовал устойчивый коррупционный механизм незаконного вывода бюджетных средств, получения откатов при проведении тендерных закупок (в том числе фиктивные) с вовлечением подставных компаний.

Так, в 2022 году был проведен фиктивный тендер по благоустройству парковой зоны села Пригородное на сумму более 2 млн. сомов, где победа была присуждена подконтрольной «Ш.Б.К.» компании. При этом, указанная сумма была выведена с бюджета и присвоена Ш.Б.К. (компания, какие-либо работы по благоустройству парка не проводила).

Вместе с тем, в период с 2021 года по 2024 годы «Ш.Б.К.» провел три тендерных закупок на сумму более 2 млн. сомов каждая по благоустройству указанного парка, однако, денежные средства были выведены и также были присвоены со стороны «Ш.Б.К.».

Также, выявлены семь тендерных закупок, которые были предоставлены аффилированным «Ш.Б.К.» компаниям, от которых, последний получил т.н. «откаты».

Следует отметить, что «Ш.Б.К.» имея прямое отношение к вышеуказанным коррупционным механизмам, в ноябре 2024 года был назначен на высокопоставленную должность в Мэрии города Бишкек – Начальником Департамента управления муниципальным имуществом (подразделение, ответственное за все муниципальное имущество).

По итогам следственных действий, учитывая неопровержимые доказательства «Ш.Б.К.» был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время, расследование по уголовным делам продолжается, организованы соответствующие мероприятия установление дополнительных фактов и других причастных лиц.