ГКНБ задержал кыргызстанца — агента спецслужбы иностранного государства. Он осужден на 7 лет тюрьмы за госизмену

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР был выявлен, разоблачен и задержан агент спецслужбы иностранного государства, гражданин КР - «И.С.С.», 1986 г.р., уроженец и житель г.Жалал-Абад.

Установлено, что «И.С.С.» в 2005 году был завербован иностранной спецслужбой и на протяжении продолжительного времени за денежное вознаграждение оказывал активное содействие в проведении деятельности в ущерб безопасности своей страны. Так, по заданию иностранной разведки “И.С.С.” под благовидным предлогом выводил отдельных граждан КР на сопредельную территорию, где они подвергались необоснованным обвинениям в причастности к различным преступлениям. Следствием также установлено,что “И.С.С.” предоставлял сотрудникам иностранных спецслужб свое жилье в г.Жалал-Абад для их конспиративных встреч. Также по заданию спецслужб он осуществлял сбор и передачу данных о визитах в регион высших должностных лиц страны, в т.ч. сведения об их программе, маршрутах движения и т.п.

По данному факту было возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ст.323 ч.1 УК КР (Государственная измена).

Решением Жалал-Абадского городского суда «И.С.С.» признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

ГКНБ напоминает гражданам Кыргызской Республики, что государственная измена относится к категории особо тяжких преступлений, поскольку направлена против основ конституционного строя и национальности безопасности страны. ГКНБ призывает граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в органы национальной безопасности о возможных фактах вовлечения граждан КР в противоправную деятельность со стороны иностранных спецслужб, в т.ч. действующих под прикрытием международных, неправительственных и коммерческих организаций, а также на контрольно-пропускных пунктах при въезде в иностранное государство.