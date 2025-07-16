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Правопорядок
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За вымогательство у дипломата задержан главный инспектор Счетной палаты

 ГКНБ

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере государственного финансового контроля была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты КР. 
          По результатам предварительной проверки было установлено, что главный инспектор СП КР «А.И.К.», будучи в служебной командировке по проведению аудиторской проверки деятельности отдельных заграничных учреждений КР, под предлогом, якобы, выявленных финансовых нарушений вымогает денежные средства у главы дипломатического представительства КР.
           В этой связи, следственными органами ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело, в рамках которого факт вымогательства был подтвержден, получение взятки процессуально закреплено. 
           15 июля 2025 года по прибытию в КР в зоне приграничного контроля международного аэропорта «Манас» инспектор СП КР «А.И.К.» был задержан, при личном досмотре ранее полученные в качестве взятки денежные средства были обнаружены и изъяты. 
            Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. 
            В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

           