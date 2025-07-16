ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере государственного финансового контроля была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты КР.
По результатам предварительной проверки было установлено, что главный инспектор СП КР «А.И.К.», будучи в служебной командировке по проведению аудиторской проверки деятельности отдельных заграничных учреждений КР, под предлогом, якобы, выявленных финансовых нарушений вымогает денежные средства у главы дипломатического представительства КР.
В этой связи, следственными органами ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело, в рамках которого факт вымогательства был подтвержден, получение взятки процессуально закреплено.
15 июля 2025 года по прибытию в КР в зоне приграничного контроля международного аэропорта «Манас» инспектор СП КР «А.И.К.» был задержан, при личном досмотре ранее полученные в качестве взятки денежные средства были обнаружены и изъяты.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
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За вымогательство у дипломата задержан главный инспектор Счетной палаты
ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в сфере государственного финансового контроля была получена информации о вымогательстве денежных средств со стороны инспектора Счетной палаты КР.