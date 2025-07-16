Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев

Источники 24.kg сообщают о задержании вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. Подробности пока уточняются.

По предварительной информации, спецслужбы проводят следственные действия в рамках расследования по подозрению в коррупции.

Он был назначен на эту должность 13 мая 2024 года. До этого Жамалбек Ырсалиев работал директором коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго».

В 2020-2022 годах он уже был вице-мэром Бишкека по вопросам ЖКХ, первым вице-мэром и акимом Первомайского района столицы.

Источник: 24.kg