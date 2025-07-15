МВД за 6 месяцев изъяло 3,5 тонны наркотических средств

За первое полугодие 2025 года милиция выявила 514 наркопреступлений и изъяла 3570 кг наркотических средств. Об этом 15 июля сообщил начальник Организационно-аналитического управления СБНОН Марсель Дооталиев.



«Мы ликвидировали 12 подпольных нарколабораторий (4 - синтетических, 8 - каннабисных), пресекли деятельность 71 наркогруппы, задержали 138 лиц, в том числе 6 из них находились в розыске», - сообщил Дооталиев.



Также он сказал, что был проведен мониторинг лиц, которые распространяют наркотические вещества через мобильные мессенджеры. В результате зарегистрировано 56 преступлений, изъято 15 кг 399 гр наркотических средств. К уголовной ответственности привлечены 67 граждан, из которых 7 человек являются несовершеннолетними.



«Нами выявлено 46 интернет-магазинов, из которых 43 уже заблокированы (23 - решением суда, 20 методом рассмотрения жалоб подписчиков мессенджера», - добавил начальник Управления.



Дооталиев также рассказал, что выявлено 64 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым были наложены штрафы на сумму 460 тыс. сомов.

Источник: АКИpress

