ГКНБ выявил незаконное зачисление студентов на бюджет в КРСУ. Отчислены 12 студентов

Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках борьбы с коррупционными проявлениями в системе образования по уголовному делу возбужденному по признакам преступления предусмотренного ст.245 ч.1 УК КР (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) выявлено незаконное зачисление студентов на бюджетное обучение в Кыргызско-Российском Славянском университете им.Б.Н.Ельцина.

В частности, во время приемной компании на 2024-2025 учебный год, отдельные студенты были зачислены без наличия сертификата, низкими пороговыми баллами ОРТ. При этом, согласно требованиям Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 11 августа 2023 года Nº179 и Порядка приема в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденного Постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики от 30 июня 2022 года Nº355 прием в образовательные организации высшего профессионального образования в обязательном порядке осуществляется на конкурсной основе по результатам обшереспубликанского тестирования.

По результатам проверки согласно заключению межведомственной комиссии с бюджетной формы обучения Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Н.Ельцина отчислены 12 студентов.

В настоящее время, в тесном изаимодействии с администрацией ВУЗа, устанавливаются должностные и иные лица, имеющие причастность к указанной противоправной деятельности.

ГКНБ КР предупреждает, что занятие коррупционной деятельностью в системе образования преследуется в рамках законодательства Кыргызской Республики, а причастные к ним лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, несмотря на занимаемый им статус и социальное положение.