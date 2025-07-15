В Бишкеке по факту мошенничества в особо крупном размере задержан руководитель стройкомпании

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов нарушений законодательства страны при строительстве жилых объектов, получены сведения в отношении ответственных лиц строительной компании «Памир-Строй», которые прикрываясь близким родственником Президента КР С.Н.Жапарова завладели денежными средствам в размере 500 тыс. долларов США.

Так, установлено, что владелец одной из строительных компаний гражданин КР «М.А.Ш.», в 2023 году заключил договор о долевом строительстве многоэтажного жилого комплекса с владельцем земельного участка гражданином КР «К.К.О.».

Однако, в 2024 году со стороны государственных органов был подан иск об изъятии земельного участка в судебные органы, где в последующем на баланс государства были возвращены 10 процентов жилой площади, принадлежащей «К.К.О».

Кроме того, «М.А.Ш.» в целях извлечения личной материальной выгоды из сложившейся ситуации обманным путем получил у «К.К.О.» 500 тыс. долларов США для передачи близкому родственнику Президента КР в целях окончательного урегулирования вопросов по земельному участку.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задокументированы факты получения денежных средств обманным путем в сумме 500 тыс. долларов США «М.А.Ш.», который 11 июля 2025 года был задержан и водворен в Учреждение 21 ГСИН при КМ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводится дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к вышеуказанным фактам.