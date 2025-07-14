Незаконный вылов рыбы на Иссык-Куле: изъято оружие, браконьерские сети и улов

В ОВД города Балыкчы 13 июля поступила оперативная информация о факте незаконной ловли рыбы в акватории озера Иссык-Куль, сообщает УВД Иссык-Кульской области.
Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что трое граждан занимались незаконным ловом рыбы.
В рамках расследования проведены неотложные обыски по местам проживания подозреваемых. В доме гражданина В.В. (1984 г.р.) изъято:
- 7 единиц огнестрельного оружия (в том числе 3 нарезных и 4 гладкоствольных);
- 2 ружья типа ТИР;
- 7 прикладов от оружия;
- детали револьвера;
- упаковка с патронами, предположительно для оружия ТОЗ-8;
- дробовые патроны в 4 пластиковых бутылках;
- 3 синтетические рыболовные сети длиной около 100 метров каждая;
- рыболовная лодка;
- 3 гидрокостюма;
- 171 рыба вида чебака;
- 62 форели;
- 11 рыб вида сига;
- 62 банки икры;
- 43 радужные форели;
- 10 диких уток;
- 2 лисьи шкуры.
В доме гражданина У.П. (1967 г.р.) обнаружены и изъяты:
- 23 синтетические рыболовные сети (по 100 метров каждая);
- сеть «невод»;
- 4 рыбы вида сига;
- пистолет неизвестной модели;
- 4 удочки;
- 8 весел.
Все обнаруженные во время обысков предметы и рыба были изъяты как вещественные доказательства и назначены соответствующие судебные экспертизы. Рыбные ресурсы переданы в Региональную инспекцию по экологической и технической безопасности Иссык-Кульской области для оценки экологического ущерба.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД города Балыкчы. На основании статьи 310 Уголовного кодекса КР возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Источник: Кабар