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Правопорядок
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Незаконный вылов рыбы на Иссык-Куле: изъято оружие, браконьерские сети и улов

В ОВД города Балыкчы 13 июля поступила оперативная информация о факте незаконной ловли рыбы в акватории озера Иссык-Куль, сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что трое граждан занимались незаконным ловом рыбы.

В рамках расследования проведены неотложные обыски по местам проживания подозреваемых. В доме гражданина В.В. (1984 г.р.) изъято:

  • 7 единиц огнестрельного оружия (в том числе 3 нарезных и 4 гладкоствольных);
  • 2 ружья типа ТИР;
  • 7 прикладов от оружия;
  • детали револьвера;
  • упаковка с патронами, предположительно для оружия ТОЗ-8;
  • дробовые патроны в 4 пластиковых бутылках;
  • 3 синтетические рыболовные сети длиной около 100 метров каждая;
  • рыболовная лодка;
  • 3 гидрокостюма;
  • 171 рыба вида чебака;
  • 62 форели;
  • 11 рыб вида сига;
  • 62 банки икры;
  • 43 радужные форели;
  • 10 диких уток;
  • 2 лисьи шкуры.

В доме гражданина У.П. (1967 г.р.) обнаружены и изъяты:

  • 23 синтетические рыболовные сети (по 100 метров каждая);
  • сеть «невод»;
  • 4 рыбы вида сига;
  • пистолет неизвестной модели;
  • 4 удочки;
  • 8 весел.

Все обнаруженные во время обысков предметы и рыба были изъяты как вещественные доказательства и назначены соответствующие судебные экспертизы. Рыбные ресурсы переданы в Региональную инспекцию по экологической и технической безопасности Иссык-Кульской области для оценки экологического ущерба.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД города Балыкчы. На основании статьи 310 Уголовного кодекса КР возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Источник: Кабар

 

           