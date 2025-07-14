Незаконный вылов рыбы на Иссык-Куле: изъято оружие, браконьерские сети и улов

В ОВД города Балыкчы 13 июля поступила оперативная информация о факте незаконной ловли рыбы в акватории озера Иссык-Куль, сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что трое граждан занимались незаконным ловом рыбы.

В рамках расследования проведены неотложные обыски по местам проживания подозреваемых. В доме гражданина В.В. (1984 г.р.) изъято:

7 единиц огнестрельного оружия (в том числе 3 нарезных и 4 гладкоствольных);

2 ружья типа ТИР;

7 прикладов от оружия;

детали револьвера;

упаковка с патронами, предположительно для оружия ТОЗ-8;

дробовые патроны в 4 пластиковых бутылках;

3 синтетические рыболовные сети длиной около 100 метров каждая;

рыболовная лодка;

3 гидрокостюма;

171 рыба вида чебака;

62 форели;

11 рыб вида сига;

62 банки икры;

43 радужные форели;

10 диких уток;

2 лисьи шкуры.

В доме гражданина У.П. (1967 г.р.) обнаружены и изъяты:

23 синтетические рыболовные сети (по 100 метров каждая);

сеть «невод»;

4 рыбы вида сига;

пистолет неизвестной модели;

4 удочки;

8 весел.

Все обнаруженные во время обысков предметы и рыба были изъяты как вещественные доказательства и назначены соответствующие судебные экспертизы. Рыбные ресурсы переданы в Региональную инспекцию по экологической и технической безопасности Иссык-Кульской области для оценки экологического ущерба.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД города Балыкчы. На основании статьи 310 Уголовного кодекса КР возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Источник: Кабар