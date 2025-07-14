В Сокулуке задержали подозреваемых в махинациях с земельными участками

Сотрудниками ГУВД Чуйской области совместно с УГКНБ по Чуйской области в Сокулукском районе выявлены коррупционные схемы, в которые были вовлечены крупные землевладельцы и должностные лица государственных органов. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным ведомства, установлено, что крупные владельцы земель сельско-хозяйственного назначения при непосредственном содействии отдельных должностных лиц госорганов в период с 2012 года и по настоящее время незаконно перевели более 200 гектаров земель сельхозназначения в земли под индивидуальное строительство с последующей реализацией гражданам.

Помимо этого, выяснилось, что крупные землевладельцы реализовали одни и те же участки нескольким гражданам, последние в итоге остались и без участков, и без денег.

По данному факту Следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по ст.336 (Коррупция) УК КР.

В ходе обысков изъяты доверенности, незаконно выданные государственные акты на земельные участки, незаконные схемы контуров земель, технические паспорта, договоры купли-продажи, заявления граждан, списки, топографические съемки, а также денежные средства как в национальной и иностранной валюте, банковские карты.

По подозрению задержаны и водворены в ИВС граждане: К.К., Ж.Н., Т.Т., О.А., К.А. Проверяется причастность других лиц к совершению преступных действий.



