ГКНБ: В Международном медицинском университете незаконно выдавали дипломы иностранцам

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела задержаны отдельные лица профессорско-преподавательского состава частного ВУЗа «Международный медицинский университет», которые вступив в преступный сговор с отдельными иностранными гражданами за денежное вознаграждение подделывали учебные и оценочные ведомости без их фактического присутствия их на территории Кыргызской Республики.

Далее, по истечению мнимого обучения, иностранцам незаконно выдавались дипломы о высшем образовании медицинской направленности, подрывая доверие к науке и дискредитируя систему высшего образования КР на международной арене.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов дела.