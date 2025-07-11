Задержаны пятеро членов РЭО «Хизб ут-Тахрир»

ГКНБ задержал активных членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По данным спецслужбы, в рамках уголовного дела по ст.332 ч.2 п.1 («Изготовление, распространение экстремистских материалов группой лиц») УК КР в ИВС водворены Ж.Р.К., Ж.К.Ж. и Ч.Н.О., а также К.у.А. и Т.А.Ч. отказались от членства.

Отмечается, что подозреваемые через Telegram распространяли экстремистские идеи. В домах задержанных провели обыски и обнаружили ноутбук, религиозную литературу.

Устанавливают другие причастные к преступлению.



