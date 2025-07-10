В Таласской области найден тайник с незаконным оружием и боеприпасами

08 июля 2025 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на борьбу с организованными преступными группами, сотрудники Управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по Таласской области, в сотрудничестве с Главным управлением оперативной деятельности Пограничной службы и военнослужащими пограничной заставы «Сатыкей», выявили тайник с оружием и боеприпасами.
Скрытое хранилище было обнаружено в безлюдной местности вблизи села Маймак Айтматовского района Таласской области, на расстоянии около 50 метров от государственной границы.
В ходе осмотра были изъяты:
• 4 магазина от автомата Калашникова (АК-47);
• 1 патрон калибра 5,45 мм;
• 6 патронов калибра 12 мм;
• 2 ножа;
• 2 гладкоствольных ружья калибра 16 мм;
• 2 гладкоствольных ружья калибра 32 мм (одно из них – укороченное);
• маска и пара перчаток, предназначенные для сокрытия личности;
• 2 стреляные гильзы калибра 32 мм.
По данному факту материалы зарегистрированы в автоматизированной информационной системе учета (АИС ЖУИ). В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики продолжает системную работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия и деятельностью организованных преступных групп.