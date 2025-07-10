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Правопорядок
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В Таласской области найден тайник с незаконным оружием и боеприпасами

 

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08 июля 2025 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на борьбу с организованными преступными группами, сотрудники Управления Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по Таласской области, в сотрудничестве с Главным управлением оперативной деятельности Пограничной службы и военнослужащими пограничной заставы «Сатыкей», выявили тайник с оружием и боеприпасами.
        Скрытое хранилище было обнаружено в безлюдной местности вблизи села Маймак Айтматовского района Таласской области, на расстоянии около 50 метров от государственной границы.
        В ходе осмотра были изъяты:
    •    4 магазина от автомата Калашникова (АК-47);
    •    1 патрон калибра 5,45 мм;
    •    6 патронов калибра 12 мм;
    •    2 ножа;
    •    2 гладкоствольных ружья калибра 16 мм;
    •    2 гладкоствольных ружья калибра 32 мм (одно из них – укороченное);
    •    маска и пара перчаток, предназначенные для сокрытия личности;
    •    2 стреляные гильзы калибра 32 мм.
         По данному факту материалы зарегистрированы в автоматизированной информационной системе учета (АИС ЖУИ). В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.
          Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики продолжает системную работу по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия и деятельностью организованных преступных групп.

           