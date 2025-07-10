Задержаны активные члены «Хизб ут-Тахрир»

ГКНБ в рамках проводимой работы по противодействию религиозному экстремизму задержаны и водворены в ИВС активные члены РЭО «ХизбутТахрир» «Ж.Р.К.», «Ж.К.Ж.», «Ч.Н.О.», а также склонены к отказу от членства данной организации «К.у.А.» и «Т.А.Ч.».

В частности, в результате проведенных в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.332 ч.2 п.1, (Изготовление, распространение экстремистских материалов группой лиц) УК КР установлен факт распространения указанными лицами в мессенджере «Телеграмм» экстремистских идей и материалов.

Одновременно, в рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обыски по месту жительств указанных членов РЭО «ХизбутТахрир», в ходе которых изъяты 1 ноутбук и религиозная литература.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других членов данной организации.