ГКНБ выявил в Узгенском районе «земельную мафию»

Задержаны подозреваемые в злоупотреблении должностным положением, сообщили 7 июля в пресс-службе ГКНБ.



В рамках уголовного дела по ст.337 ч.3 («Злоупотребление должностным положением») УК КР установлено, что с 2019 по 2021 годы члены «земельной мафии», состоящей из числа должностных лиц Баш-Добонского айыл окмоту, депутатов Баш-Добонского айылного кенеша, сотрудников Узгенского районного архива и жителей города Узген, подделали постановления, проставив на документах заднюю дату.



По версии следствия, на основании поддельного постановления было принято решение правительства КР от 23 марта 2021 года №106: 22,40 га земли в селе Кош-Коргон Баш-Добонского айыл окмоту были переведены из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».



Затем подозреваемые реализовали эти земли жителям Баш-Добонского айыл окмоту и Узгена, получив от сделок крупную прибыль. В результате государству был нанесен ущерб в особо крупном размере.



Сотрудники ГКНБ задержали 9 человек: У.Ы.Д., И.И.А., С.М.Т., И.К.А., Н.М.А., А.Б.К., И.А.У., З.К.Р. и Ю.К.М.



2 июля постановлением председателя Кабмина отменено решение правительства от 23 марта 2021 года №106. Этим же постановлением 11,0 га из 22,4 га земель были переданы ОАО «ГИК» для строительства многоэтажных домов.



Материалы уголовного дела направлены в суд.

