Жогорку Кенеш разрешил специальные следственные действия для поиска разыскиваемых

Жогорку Кенеш 25 июня принял в третьем чтении проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, направленный на совершенствование уголовного судопроизводства и устранение пробелов, связанных с розыском преступников.



Как сообщил один из инициаторов законопроекта, депутат Суйунбек Омурзаков («Ишеним»), в настоящее время в Кыргызстане отсутствует четкая правовая база, позволяющая проводить специальные следственные действия (прослушивание переговоров, определение местоположения абонентов, видеоконтроль) в отношении обвиняемых, которые находятся в розыске, если уголовное дело уже передано в суд или следствие по нему приостановлено.



По данным МВД, только за 2024 год в розыске находились более 4,4 тысячи преступников, из которых почти 3 тысячи — не задержаны. Из них 1,5 тысячи лиц объявлены в розыск судами, но в их отношении невозможно инициировать специальные следственные действия, поскольку дело уже находится в суде.



Для решения этой проблемы предлагается внести следующие изменения:



Наделить органы дознания правом инициировать специальные следственные действия при наличии судебного постановления о розыске обвиняемого или в случае приостановленного следствия.

Закрепить право на прослушивание переговоров, получение информации о местоположении, аудио-видеоконтроль и наблюдение за местом или лицом, если речь идет о розыске обвиняемого.

Дополнить УПК положениями, позволяющими органам дознания с согласия прокурора обращаться к следственному судье за разрешением на такие действия.

Уточнить полномочия следственного судьи при рассмотрении ходатайств о проведении специальных следственных действий по розыскным делам.

Авторы законопроекта подчеркивают, что поправки призваны устранить существующие пробелы в законодательстве и повысить эффективность поиска преступников, скрывающихся от следствия и суда.



Основные дополнения и уточнения по статьям УПК:



Статья 39. Орган дознания



Вводится новый пункт 3-1:



Орган дознания получает право осуществлять специальные следственные действия по основаниям и условиям, предусмотренным частью 4 статьи 219 УПК КР, а именно — в случаях, связанных с розыском лиц, включая обвиняемых по приостановленным уголовным делам.



Статья 219. Основания и условия проведения специальных следственных действий



Дополняется положениями о праве проведения ССД (специальных следственных действий) при поступлении запросов от иностранных государств о розыске подозреваемых, обвиняемых, осужденных и без вести пропавших лиц.



Добавляется право инициировать ССД в отношении обвиняемых, находящихся в розыске, если следствие приостановлено или дело находится в производстве суда.



Статья 230. Прослушивание переговоров



Вводится норма о том, что должностные лица органов дознания также вправе проводить прослушивание переговоров, если речь идет о розыске обвиняемого по уголовному делу с приостановленным производством.



Статья 231. Получение информации о соединениях и местоположении абонента



Право запрашивать данные о соединениях и местоположении лица распространяется на должностных лиц органов дознания, если есть соответствующее судебное постановление в рамках розыскного производства.



Статья 233. Аудио-, видеоконтроль лица или места



Дается право органам дознания осуществлять скрытую аудио- и видеосъемку лица или места в рамках розыска обвиняемого по приостановленным или переданным в суд уголовным делам.



Статья 234. Наблюдение за лицом или местом



Допускается проведение скрытого наблюдения органами дознания, если обвиняемый находится в розыске.



Статья 269. Порядок рассмотрения ходатайства о проведении следственных либо специальных следственных действий



В судебное заседание по рассмотрению ходатайства теперь обязательно включается должностное лицо органа дознания (ранее только прокурор и следователь).



Вводится отдельный подпункт (1-1) о том, что при розыске обвиняемого по приостановленным или завершенным делам, разрешается проведение специальных следственных действий, включая:



Прослушивание переговоров

Получение данных о соединениях и местоположении

Аудио- и видеоконтроль

Скрытое наблюдение.

Источник: АКИpress