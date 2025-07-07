ГКНБ задержал бывшего сотрудника ГКНБ по подозрению в мошенничестве

В рамках мероприятий по противодействию незаконной трудовой миграции, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики выявил в городе Бишкек швейный цех, расположенный по улице Щербакова, в котором проживали и осуществляли трудовую деятельность 20 иностранных граждан — выходцев из одного из государств Южной Азии. Установлено, что данные лица находились на территории КР и осуществляли трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов.

В ходе проверки было установлено, что арендатор помещения передал значительную сумму денежных средств гражданину, представившемуся действующим сотрудником органов национальной безопасности. Обещания последнего касались содействия в легализации трудовых мигрантов и «прикрытия» от возможных проверок со стороны компетентных органов.

Впоследствии было документально подтверждено, что указанный гражданин в действительности не имеет отношения к ГКНБ КР, а ранее был уволен из органов. Несмотря на это, он продолжал поддерживать контакт с потерпевшей стороной, затягивал исполнение обещаний и убеждал в возможности урегулировать ситуацию.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы факты частичного возврата денежных средств, что подтверждено аудио- и видеоматериалами. В дальнейшем фигурант стал уклоняться от общения и не выполнил взятые на себя обязательства в полном объёме.

По заявлению потерпевшей стороны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 209, часть 4, пункт 4 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

2 июля 2025 года подозреваемый был задержан на территории города Бишкек и водворён в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к противоправной деятельности, а также возможных эпизодов аналогичного мошенничества.

ГКНБ КР призывает граждан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в уполномоченные органы о любых фактах вымогательства, злоупотребления служебным положением или мошенничества, совершаемых от имени представителей госструктур.