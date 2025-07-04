В селе Манас двоих парней задержали с 1,6 кг марихуаны

В Сокулукском районе за незаконное хранение наркотических веществ задержаны двое подозреваемых.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, в ходе оперативно-профилактического мероприятия под названием «Арсенал» был остановлен автомобиль Mercedes Benz, который ранее попытался скрыться от сотрудников милиции. Машина была задержана в селе Манас. В салоне милиция обнаружила 1 килограмм 642 грамма марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта).

Задержаны и водворены в ИВС Т.Д., 2004 года рождения, и В.Т., 1993 года рождения.

Источник: vesti.kg



