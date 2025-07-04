По факту коррупции задержан мэр города Шопокова

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий направленных на демонтаж коррупционных схем в системе государственной власти, возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии г.Шопоков при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг.

Так, установлено, что с 2023 года по настоящее время мэрией г.Шопоков Сокулукского района проводились тендеры по закупке товароматериальных ценностей, где победителями объявлялись ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба».

При этом вышеуказанные компании по поручению мэра г.Шопоков «С.Н.С.» главным специалистом по привлечению инвестиций и государственным закупкам «К.А.А.» были зарегистрированы на своих одноклассников «А.А.М.» и «О.С.О.», которые формально числились руководителями компаний.

Согласно полученным данным, деятельностью вышеуказанных ОсОО «Юниверсал сервис» и «Матумба» управлялись со стороны мэра г.Шопоков и специалиста гос.закупок, которые осуществляли мнимые поставки, тем самым занимались незаконным выводом бюджетных средств в целях личного обогащения.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются показанием работника отдела закупок «К.А.А.» о том, что данная коррупционная схема по выводу бюджетных средств была организована непосредственно по указанию мэра города Шопоков «С.Н.С.», а также денежные средства полученные от фиктивных поставок распределялись между собой.

Также в целях сокрытия преступления должностные лица мэрии города Шопоков передавали от 1 до 5 тысяч сомов от каждой мнимой закупки фиктивному руководителю ОсОО «Юниверсал сервис» в лице «А.А.М.» в качестве вознаграждения.

Кроме того, по результатам проведенной аудиторской проверки предварительный ущерб нанесенный республиканскому бюджету составил свыше 9 млн.сомов.

Вместе с тем, установлено, что «С.Н.С.» злоупотребляя своим должностным положением назначил водителем своего близкого родственника, который, также работал водителем в муниципальном предприятии «Шопоков-Унаа» и в нарушении законодательства КР получал заработную плату в двух местах.

На основании собранных материалов и следственно-оперативных материалов 3 июля 2025 года указанные должностные лица г.Шопоков «С.Н.С.» и «К.А.А.» задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению аналогичных фактов со стороны должностных государственных органов и других причастных лиц.