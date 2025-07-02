В Бишкеке обнаружено 174,8 кг героина на 600 млн сомов, - ГКНБ

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе специальной операции пресечена Деятельность международной организованной преступной наркогруппировки, которая занималась поставками крупных партий тяжелых наркотических средств «героин» в страны Европы через территорию стран Центральной Азии.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного дела на территории г.Бишкек обнаружены и изъяты наркотические средства «героин» общим весом 174 кг 800 гр. (оптовая стоимость наркогруза на территории КР составляет порядка 130 миллион сомов, в странах Европы цена может варьироваться в диапазоне 600 млн сомов).

В взаимодействии с правоохранительными службами других государств организаторы и исполнители международного наркоканала задержаны.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.