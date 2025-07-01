59 иностранных студентов университета им.И.Арабаева не учились и не жили в Кыргызстане, - ГКНБ

В рамках реализуемых Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики мероприятий по искоренению коррупционных проявлений в системе высшего образования получены достоверные сведения о нарушениях, связанных с обучением иностранных студентов в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева (КГУ).

Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участия в образовательном процессе, находясь за пределами Кыргызской Республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса КР («Служебный подлог»). В рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.

В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:

• 30 — граждане Республики Узбекистан,

• 20 — граждане Республики Казахстан,

• 9 — граждане Российской Федерации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.

ГКНБ КР заявляет о продолжении системной работы по борьбе с коррупцией в образовательной сфере и призывает граждан сообщать о подобных фактах в компетентные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.