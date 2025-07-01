В рамках реализуемых Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики мероприятий по искоренению коррупционных проявлений в системе высшего образования получены достоверные сведения о нарушениях, связанных с обучением иностранных студентов в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева (КГУ).
Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участия в образовательном процессе, находясь за пределами Кыргызской Республики.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 346 Уголовного кодекса КР («Служебный подлог»). В рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.
В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:
• 30 — граждане Республики Узбекистан,
• 20 — граждане Республики Казахстан,
• 9 — граждане Российской Федерации.
В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.
ГКНБ КР заявляет о продолжении системной работы по борьбе с коррупцией в образовательной сфере и призывает граждан сообщать о подобных фактах в компетентные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
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59 иностранных студентов университета им.И.Арабаева не учились и не жили в Кыргызстане, - ГКНБ
В рамках реализуемых Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики мероприятий по искоренению коррупционных проявлений в системе высшего образования получены достоверные сведения о нарушениях, связанных с обучением иностранных студентов в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева (КГУ).