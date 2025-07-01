Задержаны члены ОПГ, завладевшие имуществом строительной компании, - ГКНБ

ГКНБ КР по факту создания организованной группы или участия в ней задержаны члены ОПГ «Б.К.Н.», «Ы.Р.А.» и «Ж.А.М.».

Установлено, что ранее неоднократно судимые члены ОПГ «Б.К.Н.», «Ы.Р.А.» и «Ж.А.М.». вступив в преступный сговор создали организованную преступную группу в целях совершения преступлений и незаконного финансового обогащения, путем применения угроз физического насилия завладели недвижимым имуществом частных предпринимателей.

В частности, указанные члены ОПГ путем мошеннических действий заставили руководство строительной фирмы переоформить на своих аффилированных лиц объекты недвижимости, взамен обещая предоставить строительные материалы. При этом, данная группировка на постоянной основе, приезжая в офис директора строительный фирмы и терроризовала руководство компании, с целью того, что те смирились с переходом их имущества в руки преступной группы.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР вышеуказанные члены ОПГ «Б.К.Н.», «Ы.Р.А.» и «Ж.А.М.».

В рамках указанного уголовного дела нами продолжаются комплекс оперативно-розыскных мероприятий по привлечению других лиц, причастных к финансированию к ОПГ К.Асанбека.