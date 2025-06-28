Задержаны подозреваемые в подделке документов для трансформации земли

Задержаны подозреваемые в подделке документов и злоупотреблении должностным положением, сообщили 28 июня в пресс-службе ГКНБ.



В СИЗО ГКНБ по Ошу и Ошской области водворили жителей города Узген И.А.У., 1969 года рождения, и Ю.К.М., 1986 года рождения. Кроме этого, по делу проходит бывший глава Баш-Добонского айылного аймака З.К.Р., 1980 года рождения.



По версии следствия, в 2019-2021 года подозреваемые, находясь в сговоре, подделали и подписали задним числом постановления Баш-Добонского айылного аймака и айылного кенеша и списки граждан, нуждающихся в земельных участках. После чего передали их в Архив, Архитектуру и Кадастр Узгенского района, чтобы их узаконить.



В итоге на основании поддельных документов в 2021 году постановлением правительства трансформировано 22,4 га земли Узгенского района Ошской области из категории «сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».



Ведется следствие.

