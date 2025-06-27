           
Подробности
Правопорядок
Просмотров: 18

ГКНБ задержал пограничника заставы «Максат»

Задержан подозреваемый в получении взятки, сообщили 27 июня в пресс-службе ГКНБ. 

По версии следствия, военнослужащий пограничной заставы «Максат» в/ч 2021 ПС ГКНБ А.М.А. на систематической основе пропускал контрабандные грузы в сторону Таджикистана через посты, созданные для выявления и пресечения возможных контрабандных перевозок. 

Данный факт был зарегистрирован по ст.342 ч.2 п.1 («Получение взятки») УК КР и 24 июня ГКНБ задержал в селе Эски-Оочу Лейлекского района подозреваемого при получении 30 тыс. сомов. 

Ведется следствие.
 

           