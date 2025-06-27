ГКНБ задержал пограничника заставы «Максат»

Задержан подозреваемый в получении взятки, сообщили 27 июня в пресс-службе ГКНБ.



По версии следствия, военнослужащий пограничной заставы «Максат» в/ч 2021 ПС ГКНБ А.М.А. на систематической основе пропускал контрабандные грузы в сторону Таджикистана через посты, созданные для выявления и пресечения возможных контрабандных перевозок.



Данный факт был зарегистрирован по ст.342 ч.2 п.1 («Получение взятки») УК КР и 24 июня ГКНБ задержал в селе Эски-Оочу Лейлекского района подозреваемого при получении 30 тыс. сомов.



Ведется следствие.

