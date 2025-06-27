В Бишкеке задержан лжесотрудник ГКНБ

Задержан лже-сотрудник ГКНБ КР, вымогавший у мужчины полмиллиона сомов.

Как сообщили в Госкомитете нацбезопасности, гражданин КР А.М.М., используя поддельное служебное удостоверение, на систематической основе представлялся сотрудником ГКНБ КР и совершал противоправные деяния.

Отмечается, что в адрес ГКНБ КР обратился с заявлением гражданин КР Н.А.М., у которого А.М.М. под различными предлогами вымогал деньги в сумме 500 тысяч сомов.

Так, 23 июня 2025 года в момент очередного использования поддельного удостоверения и выдачи себя за сотрудника ГКНБ КР А.М.М. был задержан с поличным, в ходе обыска у него было изъято поддельное удостоверение с фотографией в форме офицера ГКНБ КР.

По итогам следственных действий А.М.М. был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, устанавливаются другие причастные лица.